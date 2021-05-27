ФСИН: зарплаты осужденных в России могут достигать 200 тысяч рублей

По словам начальника пресс-бюро ФСИН России Кристины Паньшиной, подобные зарплаты получают осужденные к принудительным работам на объектах организаций.

Вам будет интересно В России стартовала программа возврата части стоимости путевки в детский лагерь С 25 мая в России стартовала программа компенсации путевок в детские лагеря, инициированная Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Эта программа... 26.05.2021 140

При этом средняя заработная плата подобных осужденных доходит до 24 тысяч рублей. Однако некоторые из осужденных в Белгородской области зарабатывают 224 тысячи рублей в месяц. В Новгородской области – 102 тысячи рублей. В Приморском крае – 94 тысячи рублей.

Таким образом, средняя зарплата осужденных может превышать среднюю по региону. По версии Кристины Паньшиной, бизнес готов сотрудничать с такими гражданами. Для них создано более 700 рабочих мест в 11 регионах России.