Ленобласть вошла в тройку самых грибных регионов России

Ленобласть оказалась на втором месте по количеству грибных мест в России. Так считают 16% любителей “тихой охоты”.

47 регион уступил в рейтинге только Карелии, которая заняла первое место. Ее сочли самым грибным местом 42% опрошенных. На третьем месте Краснодарский край и Архангельскую область — по 8%, об этом сообщили аналитики сервиса Tvil.ru.

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А тем временем любители “тихой охоты” уже активно делятся в соцсетях фотографиями лесного «урожая», который им удалось добыть в Ленобласти.