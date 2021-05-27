У жителя всеволожской Пальмиры украли два сломанных вездехода за 600 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 26 мая около 23:00 в полицию Всеволожского района обратился 38-летний индивидуальный предприниматель.
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26.05.2021 140
На его участке в садоводстве Пальмира побывали воры. Они сорвали замок на воротах и увезли два квадроцикла – желтый «Гепард» и черный CF Moto. Материальный ущерб владельца составил 600 тысяч рублей.
По словам пострадавшего, машины были не на ходу.