У жителя всеволожской Пальмиры украли два сломанных вездехода за 600 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 26 мая около 23:00 в полицию Всеволожского района обратился 38-летний индивидуальный предприниматель.

Вам будет интересно Рыбака в камуфляже ищут возле деревни Сторожно – он отстал от товарища и пропал По информации ivbg.ru, 26 мая продолжаются поиски 53-летнего жителя Тихвина в окрестностях деревни Сторожно Волховского района. Его 61-летний товарищ рассказал, что... 26.05.2021 140

На его участке в садоводстве Пальмира побывали воры. Они сорвали замок на воротах и увезли два квадроцикла – желтый «Гепард» и черный CF Moto. Материальный ущерб владельца составил 600 тысяч рублей.

По словам пострадавшего, машины были не на ходу.