Фото: в лобовом ДТП на трассе «Кола» погибла семья – ребенок, мать и отец

По информации ivbg.ru, 27 мая около 14:00 на 86 километре трассы Кола возле поселком Дусьево в Кировском районе произошло лобовое столкновение Toyota RAV4 и лесовоза Scania.

Вам будет интересно Видео: зрители едва не погибли из-за ужасной аварии на ралли в Ленобласти В паблике «Лахденпохья - навсегда!» сообщают: экипаж пилота из Приладожья Олега Лозинского потерпел аварию на ралли «Пикник 2021», проходившем 14-15 мая... 16.05.2021 656

В результате ДТП погибели пятилетний ребенок, его мать и отец. По предварительным данным, женщина была беременна. Еще одна женщина госпитализирована.

На участке организовано реверсивное движение.