На момент подготовки публикации в реестре народных дружин Ленинградской области уже более 100 объединений из разных районов.

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По итогам 2020 года, одной из самых эффективных является народная дружина из Киришского района. Собственными силами там было обезврежено более 200 хулиганов.

С начала 2021 года задержано более 250 правонарушителей. Наиболее активно проявляют себя народные дружины Всеволожского, Приозерского, Киришского, Тихвинского и Бокситогорского районов.