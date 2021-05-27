Сергей Яхнюк посетил площадку завода «Ареопаг» в Луге

Депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Сергей Яхнюк посетил производственную площадку завода «Ареопаг» в Луге. Экскурсию провел исполнительный директор предприятия Александр Севастьянов. Предприятие посетили глава администрации Лужского района Юрий Намлиев и глава района Андрей Иванов.

«Ареопаг» – производитель дозировочной техники на российском и зарубежном рынке, входящий в Российскую ассоциацию производителей насосов Европейской ассоциации Europump. Предприятие действует с 1992 года, а его продукцию используют ведущие компании. Основная цель «Ареопага» – внедрение инновационных технологий, в том числе и по программе импортозамещения. Численность персонала 228 человек, 144 сотрудника работают в Луге.

В течение 2020 года «Ареопагом» произведено более 1000 серийных и более 200 не серийных насосных агрегатов, а также более 150 блоков дозирования. В активе предприятия также станция подачи метанола для «Силы Сибири» – системы транспортировки газа на востоке России, блоки хранения и закачки метанола на месторождениях им. В. Филановского и им. Ю. Корчагина для шельфовых проектов ПАО «Лукойл», мобильный блок подачи метанола для Petrofac и мобильный блок реагентного хозяйства для Сургутнефтегаза.

По словам Севастьянова, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге оборудованы испытательные площадки. Вводится в эксплуатацию климатическая камера с возможностью опустить температуру до -60 °C – чтобы тестировать оборудование, которое должно работать даже в условиях Крайнего Севера. У «Ареопага» очередь на заказы на несколько лет вперед.

Также предприятие помогло переехать людям в благоустроенное и комфортное жилье. За счет собственных средств при участии администрации Луги были расселенны жилые дома, расположенные поблизости от производственной площадки.

«Ареопаг» считает себя кузницей кадров. На предприятии обучаются начинающие специалисты в компьютерном центре под руководством сотрудников технологического бюро завода. Также разработана учебная программа и для станочников, для которых выделяется рабочее оборудование. Это обеспечивает преемственность кадров.

Сергей Яхнюк поблагодарил за содержательную экскурсию и предложил расширить взаимодействие завода с учебными организациями по всей Ленинградской области.