В Ленобласти наградили «Волонтеров Победы»

«Волонтеров победы» наградили за помощь ветеранам, ежедневную работу по сохранению исторической памяти и участие в организации празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В награждении принимали участие Александр Дрозденко и председатель центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.
Губернатор напомнил, что совместными силами были благоустроены памятные места и захоронения, проведены концерты и встречи с ветеранами. Руководитель регионального отделения «Волонтеров Победы» Дарья Гаврилова получила благодарственное письмо и медаль от руководителя администрации Президента Антона Вайно.
По словам Ольги Амельченковой, совместная работа, дружба и сотрудничество позволят помочь большему количеству ветеранов и сохранить историческую память.