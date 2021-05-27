В Ленобласти наградили «Волонтеров Победы»

«Волонтеров победы» наградили за помощь ветеранам, ежедневную работу по сохранению исторической памяти и участие в организации празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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В награждении принимали участие Александр Дрозденко и председатель центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.

«Я очень благодарен за ту искреннюю помощь и поддержку, которую вы оказали и продолжаете оказывать ветеранам войны, особенно важна эта поддержка в период пандемии», – сказал Александр Дрозденко

Губернатор напомнил, что совместными силами были благоустроены памятные места и захоронения, проведены концерты и встречи с ветеранами. Руководитель регионального отделения «Волонтеров Победы» Дарья Гаврилова получила благодарственное письмо и медаль от руководителя администрации Президента Антона Вайно.

«Успех команды волонтеров Победы 47-го региона – это заслуга и труд каждого добровольца, который помогает в своем городе, поселке, селе. Очень здорово, что органы региональной власти поддерживают инициативы, которые есть у добровольцев», – заявила Ольга Амельченкова

По словам Ольги Амельченковой, совместная работа, дружба и сотрудничество позволят помочь большему количеству ветеранов и сохранить историческую память.