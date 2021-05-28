В Санкт-Петербурге отменили фестиваль мороженого

Причиной отмены фестиваля стала пандемия коронавируса.
Фестиваль мороженого, который должен был пройти 29 мая, отменен по причине участившихся случаев заболевания короновирусом в Санкт-Петербурге.
В этом году праздник хотели приурочить к 60-летию полета Гагарина в космос.
Отмечается, что проведение фестиваля не одобрили в Роспотребнадзоре и правительстве города.
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