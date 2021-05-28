Стало известно, какую зарплату хотят сварщики в Ленобласти

Регион занимает второе место по числу сварщиков-соискателей после Санкт-Петербурга.
По информации сервиса hh.ru, в настоящее время на ленинградском рынке труда ищут работу более 500 сварщиков.
Рабочие ожидают зарплату от 45 000 до 90 000 рублей. Некоторые соискатели хотят зарплату более 100 000 рублей в месяц.
Стоит отметить, что 28 мая в России отмечают День сварщика.
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27.05.2021 77