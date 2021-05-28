Глава Ленобласти поздравил пограничников и ветеранов службы с их профессиональным праздником

Глава Ленобласти Александр Дрозденко поздравил всех причастных к службе на границе с Днем пограничника, который отмечается сегодня, 28 мая

«Примите искренние поздравления с профессиональным праздником ― Днем пограничника!», — начал свое поздравление глава 47 региона.

Александр Юрьевич отметил, что наш регион граничит с двумя зарубежными странами и четкая, слаженная работа сотрудников пограничной службы, которая оберегает покой ленинградцев, всегда имела особое значение.

«От лица жителей области передаю слова благодарности всем, чья судьба связана с охраной рубежей нашей Родины. Спасибо вам за нелегкий ратный труд! Желаю здоровья, благополучия, счастья и новых успехов в службе!», — подытожил свое поздравление глава Ленобласти.

В России ежегодно 28 мая отмечается профессиональный праздник личного состава Пограничных войск. Ленинградская область граничит с двумя зарубежными государствами: Выборгский район с Финляндией, Кингисеппский — с Эстонией, поэтому праздник является актуальным для немалого количества жителей региона. Ivbg.ru расскажет об его истории и традициях.