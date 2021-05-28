Более 90 жителей Ленобласти заразились COVID-19 — данные на 28 мая

В Ленобласти за последние сутки выявили 91 новый случай COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 44 969 человек, выздоровели — 41 648.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+1).

Волосовский район: Волосово (+4), Бегуницы (+1), Анташи (+1), Муратово (+1).

Волховский район: Волхов (+1).

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+10), Кудрово (+4), Новое Девяткино (+1), Кузьмоловский (+1), им. Морозова (+2), Романовка (+1), Невский Парклесхоз (+1).

Выборгский район: Выборг (+2), Советский (+1), Селезнево (+1), СТ Лужайка (+1), Светогорск (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+2), Вырица (+1), Пудомяги (+1), Коммунар (+4), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+1), Дружноселье (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+3).

Киришский район: Кириши (+1), Будогощь (+1).

Кировский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Рассвет (+1), Андреевщина (+1).

Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Горбунки (+1).

Лужский район: Луга (+2), Скреблово (+1), Пехенец (+1), Жглино (+1).

Подпорожский район: Вознесенье (+2).

Приозерский район: Сосново (+1), Петровское (+1), Снегиревка (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+3).

Тихвинский район: Тихвин (+8), Шугозеро (+1), Горка (+1).

Тосненский район: Тосно (+2), Тельмана (+2), Федоровское (+1), Форносово (+1), Любань (+1), Ушаки (+1).