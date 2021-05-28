Более 80% выпускников российских школ признались, что возьмут шпаргалки на Единый госэкзамен

По данным опроса, проведенного Институтом прогрессивного образования, в этом году 82% сдающих Единый государственный экзамен (ЕГЭ) намерены взять с собой шпаргалки.

Более 80% выпускников российских школ планируют сделать шпаргалки к Единому государственному экзамену, однако уверены в том, что смогут воспользоваться ими и не попасться, только чуть более 20%, следует из исследования Института прогрессивного образования, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

— Так, 82% респондентов признались, что возьмут на экзамен шпаргалки, но только 23% уверены, что смогут ими воспользоваться, не попавшись экзаменаторам, – говорится в исследовании.

Исследование проведено 1–15 мая 2021 года, в нем приняли участие почти 1,2 тысячи школьников 14–18 лет из 75 регионов России.