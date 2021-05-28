Жителю Бокситогорска грозит пожизненное за попытку сделать закладку в Цвылево

По информации ivbg.ru, возле ж/д станции Цвылево Тихвинского района задержан 21-летний житель Бокситогорского района.

В ходе досмотра у него изъят сверток с синтетическим наркотическим веществом общей массой более 600 граммов. Задержанный работает электромонтажником. Наркотики он купил в Интернете для дальнейшей перепродажи путем закладок.

Вам будет интересно Фото: в лобовом ДТП на трассе «Кола» погибла семья – ребенок, мать и отец По информации ivbg.ru, 27 мая около 14:00 на 86 километре трассы Кола возле поселком Дусьево в Кировском районе произошло лобовое столкновение... 27.05.2021 297

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.