В рамках федерального проекта «Содействие занятости» за парты сядут 392 жителя Ленобласти. Обучение для них абсолютно бесплатно.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, из них 160 человек стоят на учете на бирже труда и ищут работу, 109 – женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. К обучению уже приступили 34 человека.

Обучение проходит по таким профессиям, как «Project Manager в IT», «Охрана труда», «Управление персоналом организации», «Парикмахер» и другие.

«В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2021 году планируется обучить почти 2000 жителей Ленинградской области», – напомнила председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алла Астратова.

Оставить заявку на обучение можно на портале «Работа в России», а получить консультацию в любом филиале Центра занятости населения Ленобласти.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.