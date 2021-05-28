Сергей Яхнюк встретился с социально активными женщинами Волосовского района

В традиционной встрече «Весна, женщины, позитив!» в Волосово приняли участие социально-активные женщины Волосовского района, районный глава Василий Рыжков, а также депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Сергей Яхнюк.

Сергей Яхнюк поблагодарил за приглашение и отметил вклад депутата областного Законодательного собрания Марины Левченко в развитие Волосовского района, а также сообщил, что в Волосовском районе стало намного комфортнее благодаря совместным усилиям власти и местного актива, среди которого много женщин.

«Совместными усилиями мы сможем решать текущие проблемы и задачи, и только в этом случае будет достойный результат», – заявил Сергей Яхнюк

В ходе встречи женщины назвали главу Волосовского района Василия Рыжкова «героем года» за закрытие мусорного полигона, а Сергея Яхнюка поблагодарили за помощь в издании книги «Герои земли Волосовской» ко Дню Победы, а также за помощь Кикеринской библиотеке.