Александр Дрозденко отказался доверить свой instagram федеральным кураторам

Как сообщает telegram-канал Пул N47, в некоторых каналах ведется обсуждение возможности забрать у региональных властей управление официальными страницами городов и субъектов в социальных сетях.

Считается, что пресс-службы и комитеты ограничиваются формальными отписками и «кормят завтраками». Некоторые жители Ленинградской области обеспокоились, ведь они уже привыкли к тому, что их вопросы очень оперативно решаются после обращения в instagram-аккаунт губернатора.

В связи с этим они поинтересовались у Александра Дрозденко, пойдет ли он на такой шаг:

«Александр Юрьевич, Вы, можно сказать один из самых эффективных инстаграмщиков. Сужу не только по своим вопросам и оперативным решениям. Сейчас прошла новость, что у всех региональщиков отнимут этот инструмент коммуникации, и он будет вестись с федеральным контролем. Причиной обосновывают разрозненность и бессистемность», – написал один из подписчиков

Александр Дрозденко ответил лаконично и четко: «Я никому передавать не собираюсь. Это мой личный аккаунт».

В telegram-канале Пул N47 полагают, что Ленинградскую область это может обойти, так как Александр Дрозденко сам с 2019 года обучает муниципальных чиновников открытости с гражданами. Несмотря на то, что единого стиля общения еще нет, многие главы администраций научились оперативно информировать и решать проблемы через социальные сети.