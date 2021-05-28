30-летие работы отметили сегодня, 28 мая, специалисты ленинградской Биржи Труда

«Сегодня служба занятости Ленинградской области — это современная, мобильная, профессиональная служба. Во время пандемии нагрузка на специалистов многократно увеличилась, и главная оценка проделанной вами работы — то, что с начала года количество безработных сократилось на 22 тысячи человек, а уровень безработицы снизился почти в 4 раза. Это значит, что вы оперативно и четко сработали», — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Также сегодня в рамках заседания Координационного комитета содействия занятости населения региона состоялась церемония вручения наград Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), наград губернатора Ленинградской области, Законодательного собрания региона, комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.