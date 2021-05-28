Несколько районов Ленобласти переведены в красную и желтую зоны – усилены антиковидные меры

Постановление по усилению антиковидных мер в Ленинградской области подписал Александр Дрозденко 28 мая.
Согласно документу, в красную зону переведены Всеволожский, Приозерский и Лодейнопольский районы. В желтую зону переведены Волосовский и Лужский районы.
Парки развлечений могут работать только при соблюдении масочного режима и социальной дистанции. В красной зоне их работа разрешена только на свежем воздухе.
Кинотеатры, Дома культуры и театры в красной зоне работают только при заполняемости 50%. В желтой зоне – 75%.
Кружки и секции дополнительного образования могут работать только в том случае, если в помещении на одного человека приходится не менее 4 квадратных метров.
Музеи в красной зоне могут проводить экскурсии на открытом воздухе для групп численностью не более 25 человек. В помещениях в красной и желтой зонах на одного человека должны приходится не менее 4 квадратных метров.
Масочный режим и социальная дистанция везде обязательны.
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Бокситогорский, Волосовский, Кировский, Лужский, Подпорожский, Тосненский районы.
- «Зеленая» (третья) зона – Киришский, Волховский, Кингисеппский, Ломоносовский районы и Сосновый Бор.