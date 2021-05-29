В Ленобласти подвели итоги работы молодежного правительства

Создание акселератора «Плацдарм», социологическое исследование молодежи, сотрудничество с властью, акции – четвертый созыв Молодежного правительства Ленинградской области подвел итоги работы на встрече с председателем комитета по молодежной политике Мариной Григорьевой.
За прошедшие два года построен диалог между молодежью и областной властью. Активные молодые люди принимают участие в заседаниях правительства, оказывают помощь в вопросах реализации проектов и мероприятий.
Также были организованы собственные события – семинары и вебинары по проектной деятельности, социологические исследования, открытые уроки, конкурсы, челленджи, акции «Подари Новый год», #Сборная47.
Работа областного молодежного правительства отмечена на федеральном уровне и в 2020 году признана «Прорывом года», войдя топ-20 молодежных правительств России.