Хирург-онколог из Петербурга вошел в список самых перспективных россиян до 30 лет от Forbes

Хирург-онколог, заместитель директора по медицинской части Клиники имени Пирогова СПбГУ Ростислав Павлов одержал победу в категории «Наука и технологии» и был включен в число самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes.

«Победа в Forbes даст возможность создать совместные проекты медицины и технологий, которые в будущем создадут плацдарм для помощи пациентам с различными онкологическими заболеваниями», – рассказал Ростислав Павлов

Специалист вместе с коллегами запустил онлайн-школу, позволяющую врачам осваивать коммуникацию с пациентами. Ростислав Павлов также ведет онлайн-портал для людей, столкнувшихся с раком желудка.