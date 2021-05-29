Александр Дрозденко принял участие в строительстве павильонов для источников в Сертолово

Автор: Сергей Агутин
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Акция по восстановлению природных питьевых родников проходит в Сертолово 29 мая. В мероприятии приняли участие неравнодушные жители Ленинградской области и Александр Дрозденко.

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29.05.2021 95

Активисты возводят комфортные комплексы на берегу Сертоловского ручья возле храма Сергия Радонежского. К акции также присоседились члены правительства и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Совместными усилиями возводятся два деревянных дома, внутри которых ленинградцам будет удобно набирать воду при любой погоде. Также проводится уборка территории родника.

Сертолово
Сертолово
Сертолово
Сертолово
Сертолово
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