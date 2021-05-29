Александр Дрозденко принял участие в строительстве павильонов для источников в Сертолово

Акция по восстановлению природных питьевых родников проходит в Сертолово 29 мая. В мероприятии приняли участие неравнодушные жители Ленинградской области и Александр Дрозденко.

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Активисты возводят комфортные комплексы на берегу Сертоловского ручья возле храма Сергия Радонежского. К акции также присоседились члены правительства и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Совместными усилиями возводятся два деревянных дома, внутри которых ленинградцам будет удобно набирать воду при любой погоде. Также проводится уборка территории родника.