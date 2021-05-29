Фото: незаконно подпиленное дерево на кладбище у Выборга угрожает здоровью посетителей

В паблике «Администрация МО «Выборгский район» Ленобласти» сообщают: неизвестные подвергли опасности жизни посетителей кладбища поселка Верхнее-Черкасово.

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Из-за глубокой зарубки береза накренилась и угрожает упасть на голову находящихся рядом. По данным администрации, неизвестные решили заняться нелегальным спилом растущих на кладбище деревьев.

Одно дерево злоумышленники уже успели спилить полностью. Администрация напоминает, что незаконный спил деревьев влечет за собой административную ответственность.