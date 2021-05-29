В России изменят правила выдачи и восстановления заграничных паспортов

Новые правила вступят в силу с 30 мая 2021 года и затронут граждан, проживающих за пределами России.

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Такие граждане смогут получить заграничный паспорт, но для этого им будет необходимо въехать на территорию России. Срок выдачи составит один месяц по месту прописки, по месту пребывания – три месяца.

Изменения также коснулись случая утраты загранпаспорта. Теперь гражданин России может не платить государственную пошлину за потерянный или пришедший в негодность паспорт, если документ был поврежден или утрачен при чрезвычайной ситуации. В ином случае, придется заплатит штраф в 2000 рублей за восстановление старого образца и 5000 рублей за восстановление нового образца.