В Ленобласти есть свой мини «Ниагарский водопад» — фото и видео

Водопад расположен в Саблинском заповеднике.
Фотограф «jeanywitch» показала в всю красоту Тосненского (Гертовского) водопада.
Отмечается, что водопад является памятником природы и образовался на реке Тосна, когда Иольдиевое море опустилось до уровня океана.
Пользователи сравнивают Тосненский водопад с известным Ниагарским. Они очень похожи, только наш по сравнению со свои братом совсем малыш.
Источник: instagram.com/jeanywitch
Источник: instagram.com/jeanywitch
Источник: instagram.com/jeanywitch
Источник: instagram.com/jeanywitch
Источник: instagram.com/jeanywitch
Источник: instagram.com/jeanywitch
Источник: instagram.com/jeanywitch
Источник: instagram.com/jeanywitch
Источник: instagram.com/jeanywitch
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