В Ленобласти есть свой мини «Ниагарский водопад» — фото и видео

Водопад расположен в Саблинском заповеднике.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Фотограф «jeanywitch» показала в всю красоту Тосненского (Гертовского) водопада.

Отмечается, что водопад является памятником природы и образовался на реке Тосна, когда Иольдиевое море опустилось до уровня океана.

Пользователи сравнивают Тосненский водопад с известным Ниагарским. Они очень похожи, только наш по сравнению со свои братом совсем малыш.

Источник: instagram.com/jeanywitch Источник: instagram.com/jeanywitch Источник: instagram.com/jeanywitch Источник: instagram.com/jeanywitch Источник: instagram.com/jeanywitch Источник: instagram.com/jeanywitch Источник: instagram.com/jeanywitch Источник: instagram.com/jeanywitch Источник: instagram.com/jeanywitch