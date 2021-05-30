В Ленобласти есть свой мини «Ниагарский водопад» — фото и видео

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Водопад расположен в Саблинском заповеднике.

Фотограф «jeanywitch» показала в всю красоту Тосненского (Гертовского) водопада.

Отмечается, что водопад является памятником природы и образовался на реке Тосна, когда Иольдиевое море опустилось до уровня океана.

Пользователи сравнивают Тосненский водопад с известным Ниагарским. Они очень похожи, только наш по сравнению со свои братом совсем малыш.

В Ленобласти есть свой мини «Ниагарский водопад» - фото и видео фотографы, Тосненский район, Россияне, Россия, реки, Ниагарский водопад, Ленобласть, Водопады в России, Водопады в мире, Водопады в Ленобласти, водопадыИсточник: instagram.com/jeanywitch
В Ленобласти есть свой мини «Ниагарский водопад» - фото и видео фотографы, Тосненский район, Россияне, Россия, реки, Ниагарский водопад, Ленобласть, Водопады в России, Водопады в мире, Водопады в Ленобласти, водопадыИсточник: instagram.com/jeanywitch
В Ленобласти есть свой мини «Ниагарский водопад» - фото и видео фотографы, Тосненский район, Россияне, Россия, реки, Ниагарский водопад, Ленобласть, Водопады в России, Водопады в мире, Водопады в Ленобласти, водопадыИсточник: instagram.com/jeanywitch
В Ленобласти есть свой мини «Ниагарский водопад» - фото и видео фотографы, Тосненский район, Россияне, Россия, реки, Ниагарский водопад, Ленобласть, Водопады в России, Водопады в мире, Водопады в Ленобласти, водопадыИсточник: instagram.com/jeanywitch
В Ленобласти есть свой мини «Ниагарский водопад» - фото и видео фотографы, Тосненский район, Россияне, Россия, реки, Ниагарский водопад, Ленобласть, Водопады в России, Водопады в мире, Водопады в Ленобласти, водопадыИсточник: instagram.com/jeanywitch
В Ленобласти есть свой мини «Ниагарский водопад» - фото и видео фотографы, Тосненский район, Россияне, Россия, реки, Ниагарский водопад, Ленобласть, Водопады в России, Водопады в мире, Водопады в Ленобласти, водопадыИсточник: instagram.com/jeanywitch
В Ленобласти есть свой мини «Ниагарский водопад» - фото и видео фотографы, Тосненский район, Россияне, Россия, реки, Ниагарский водопад, Ленобласть, Водопады в России, Водопады в мире, Водопады в Ленобласти, водопадыИсточник: instagram.com/jeanywitch
В Ленобласти есть свой мини «Ниагарский водопад» - фото и видео фотографы, Тосненский район, Россияне, Россия, реки, Ниагарский водопад, Ленобласть, Водопады в России, Водопады в мире, Водопады в Ленобласти, водопадыИсточник: instagram.com/jeanywitch
В Ленобласти есть свой мини «Ниагарский водопад» - фото и видео фотографы, Тосненский район, Россияне, Россия, реки, Ниагарский водопад, Ленобласть, Водопады в России, Водопады в мире, Водопады в Ленобласти, водопадыИсточник: instagram.com/jeanywitch
Вам будет интересно
Специалисты установили, почему река в Петербурге покрылась пеной
Как сообщал ivbg.ru, одна из рек в Санкт-Петербурге превратилась в «пенную вечеринку». Специалисты установили, почему. Сотрудники Росприроднадзора и «Водоканала» осмотрели около 20...
21.04.2021 324
Автор