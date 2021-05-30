Первоклассник попал по колеса иномарки в квартале Славянка

Ребёнок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
По информации правоохранительных органов, в субботу 29 мая, в посёлке Шушары водитель автомобиля марки Geely сбил первоклассника во дворе дома № 13/15 по Ростовской улице.
Отмечается, что 7-летний мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованных машин. Ребенка госпитализировали в детскую больницу в Колпино. Медики оценили его состояние здоровья, как средней степени тяжести.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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