Александр Дрозденко лично проверил ход голосования на счетных участках праймериз

Губернатор Ленобласти отправился в поездку на своем байке, чтобы посмотреть, как соблюдаются нормы очного предварительного голосования и COVID-правила.
Александр Дрозденко лично проверил , как проходит предварительное голосование «Единой России» на счетных участках в регионе. На проверку он отправился на своем железном коне.
Отмечается, что сам глава региона принял участи в голосовании дистанционно на сайте предварительного голосования. Каждый желающий может сделать это на сайте pg.er.ru.
В первую очередь губернатор отправился в Бугры и сообщил, что голосование идет в штатном режиме, все санитарные правила соблюдаются.
Сразу после посещения избирательного участка в Буграх, Александр Дрозденко отправился на своем мотоцикле на избирательный участок в Токсово. Голосование там также проходит с соблюдением всех требований и в штатном режиме.