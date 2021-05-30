Александр Дрозденко лично проверил ход голосования на счетных участках праймериз

Губернатор Ленобласти отправился в поездку на своем байке, чтобы посмотреть, как соблюдаются нормы очного предварительного голосования и COVID-правила.

Александр Дрозденко лично проверил , как проходит предварительное голосование «Единой России» на счетных участках в регионе. На проверку он отправился на своем железном коне.

Отмечается, что сам глава региона принял участи в голосовании дистанционно на сайте предварительного голосования. Каждый желающий может сделать это на сайте pg.er.ru.

В первую очередь губернатор отправился в Бугры и сообщил, что голосование идет в штатном режиме, все санитарные правила соблюдаются.

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Сразу после посещения избирательного участка в Буграх, Александр Дрозденко отправился на своем мотоцикле на избирательный участок в Токсово. Голосование там также проходит с соблюдением всех требований и в штатном режиме.