В Санкт-Петербурге ожидается резкое падение спроса на жилье до конца года

Об этом сообщают экономические эксперты в сфере недвижимости.

По оценкам экономических экспертов в сфере недвижимости, в Петербурге в этом году ожидается резкое падение спроса на недвижимости. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили издании АБН.

По информации издания со ссылкой на специалистов, в скором времени в Петербурге можно ожидать падения спроса на жилье примерно на четверть за счет новых квартир в новостройках. Причиной этому указывается отмена льготной ипотеки, что произойдет примерно через месяц.

Помимо этого, сообщается, что общее падения спроса на новостройки не продлится долго. Ожидается, что ситуация начнет компенсироваться общим увеличением спроса на рынке вторичного жилья города. При этом полное восстановление рынка недвижимости ожидается уже к концу этого года.