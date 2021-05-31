В России 31 мая начинается основной период сдачи ЕГЭ

Всего основной период сдачи ЕГЭ продлится с 31 мая по 2 июля.

В России начался основной период сдачи ЕГЭ. Сегодня, 31 мая, состоятся экзамены по географии, литературе и химии. Расписание ранее утвердили Минпросвещения и Рособрнадзором.

Первыми сдают экзамены ученики из регионов Дальнего Востока. Следом после географии, литературы и химии состоится самый массовый экзамен — ЕГЭ по русскому языку. Он пройдет в два дня, 3 и 4 июня.

Всего основной период сдачи ЕГЭ продлится с 31 мая по 2 июля. Экзамены сдадут более 724 тыс. человек, из них почти 630 тыс. — выпускники 2021 года.

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В дополнительный период экзамены назначены на 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля. Досрочный этап в этом году отменили.