В России разработали новые правила проезда по платным дорогам

Министерство транспорта разработало проект, в котором указаны правила взимания средств за проезд по платным дорогам. Предполагается, что этот документ устранит нормативные пробелы, которые мешают развитию системы безбарьерного проезда в России.

Постановление правительства предполагает, что будут введены правила взимания платы за проезд по платным автодорогам общего пользования федерального значения. Ориентировочно, документ вступит в силу 1 сентября.

Согласно новым правилам, тариф будет зависеть от времени суток, дней недели и месяца, категории транспортного средства, а также способа оплаты.

Кроме того, в документе разъясняется работа свободного потока (free flow). Благодаря ему возможно проезжать участок без остановок перед шлагбаумом, а платить с транспондера. Также в проекте указано, что при проезде ЦКАД и аналогичных дорог, где разрешена постоплата, водитель обязан заплатить за проезд в течении пяти суток. Если же он нарушит этот срок, в отношении него будут приняты меры административной ответственности, которые предусматривает КоАП России. Об этом пишет Коммерсантъ.