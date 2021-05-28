В Кингисеппе учительница перевела класс через дорогу на «красный», теперь ее действия проверят — видео

В комитете по образованию проводится расследование инцидента совместно с ГИБДД.

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По информации издания «Росбалт», в Кингисеппе учительница перевела детей через дорогу на красный сигнал светофора. Первый ребенок и замыкающий держали в руках красные флажки.

В настоящее время в инциденте разбираются в комитете по образованию и ГИБДД. Тем временив в комитете сообщили, что мимо этой ситуации не пройдут.

Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря. Одни говорят, что педагог очень хороший и просят не увольнять ее. Другие просят для учительницы самого сурового наказания.