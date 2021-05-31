В Ленобласти выявили 89 новых зараженных коронавирусом 31 мая

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 89 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 31 мая.
Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Ломоносовском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалево (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Бегуницы (+2), Сельцо (+1), Торосово (+1).
- Волховский район: Сясьстрой (+2), Паша (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+13), Всеволожск (+2), Кудрово (+3), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+2), Перово (+1), Ильичёво (+1), Рябово (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+5), Вырица (+1), Монделево (+1), Коммунар (+1), Малые Колпаны (+1), Сусанино (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+3).
- Киришский район: Кириши (+2).
- Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1), Назия (+1), Молодцово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Рахковичи (+1).
- Лужский район: Луга (+2), Заклинье (+1), Толмачёво (+1), Оредеж (+1), Сватково (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Петровское (+1), Мичуринское (+1), Портовое (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+2), Загривье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+6).
- Тосненский район: Тосно (+2), Тельмана (+2), Ульяновка (+1).