Мошенники нашли новый способ обмана граждан: теперь аферисты прикрываясь микрофинансовыми организациями (МФО) переводят на банковскую карту своим жертвам деньги в виде “кредита”, процент которого в год может достигать 365%. Что делать, если вам на счет пришла энная сумма от подобной организации и как вернуть их, рассказываем в нашем материале.

Не подписывая договоров и не давая своего согласия, человек может получить нежданный кредит, который не только «залезет» в кошелек, но и потреплет нервы.

Что делать, если вы получили деньги от МФО без своего согласия?

Первое, что следует знать — ни в коем случае не тратить деньги, которые появились без вашего ведома. Подобный перевод денежных средств, вероятнее всего, сразу вернуть не получится, но стоит, для начала, обратиться в свой банк и уточнить информацию.

Согласно закону «О национальной платежной системе» учреждение, работающее с финансами, может совершить обратный перевод только в случае официального запроса стороннего банка. Этот процесс может затянуться, а проценты тем временем «капают». Именно поэтому, главная проблема в том, что микрофинансовая организация может потребовать у «заемщика» оплатить период, во время которого деньги находились на его счету.

Далее необходимо подать заявление в организацию, перечислившую деньги на карту, с требованием изъять денежные средства либо обеспечить возврат.

Специалисты в юридической области поясняют, что если никакого договора подписано не было, то вы вправе не платить проценты, так как это незаконно. В указанной ситуации только одно условие — вернуть полностью перечисленные деньги.

«Если человек не согласовывал условия договора займа, не оформлял и не подписывал его, то никакие проценты (именно по займу) с него потребовать невозможно. Если это все же будет происходить, то это незаконно, а потому человек вправе их не платить. В данном случае возникает лишь одна обязанность: вернуть тело займа, то есть сумму основного долга, и не более того. Если человек затянет с возвратом этой суммы в организацию, могут быть начислены как максимум проценты согласно ключевой ставке ЦБ, да и то такая вероятность весьма сомнительна», — рассказал юрист Александр Целых «Известиям».

Подстраховка

Если вы получили банковский перевод от имени микрофинансовой организации, который не запрашивали, то можете подать заявление в полицию, мол, на карту переведена энная сумма денег от неизвестного, вернуть не получается. Отметим, что в законодательстве России есть термин «неосновательное обогащение», согласно которому, человек, на чей счет ошибочно были переведены денежные средства, обязан их вернуть. В случае, если гражданин потратил деньги, приобретенные подобным образом, отправитель денежных средств имеет право обратиться в суд. Суд назначит списание полученной суммы, а также обяжет «заемщика» оплатить использование этих денег, моральный ущерб отправителю и судебные издержки.

Надеемся, что эти махинации обойдут вас стороной, а если же нет, то вы будете готовы и осведомлены: «Предупрежден — значит, вооружен!». И, помните, ни в коем случае не тратьте деньги от неизвестных отправителей.