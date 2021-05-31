В компании Google признали незаконный сбор данных о местоположении пользователей

Бывший топ-менеджер компании рассказал, что единственный способ отказаться от слежки — сбить Google со следа.

Согласно документам в иске против Google, компания собирала данные о местоположении пользователей Android, даже если они отключали отслеживание геолокации, пишет Business Insider. Также Google заставлял производителей смартфонов усложнять доступ к настройкам приватности, чтобы пользователям было сложнее их найти.

Google использует различные способы сбора данных о местоположении пользователей, включая Wi-Fi и сторонние приложения, не связанные с Google, говорится в документах. Корпорация заставляет людей делиться своими данными или даже подключаться к Wi-Fi для использования приложений.

Джек Мензел, бывший вице-президент, курирующий Google Maps, признал во время дачи показаний, что единственный способ, чтобы Google не смог определить местоположение дома и работы пользователя — намеренно сбить компанию со следа, установив в качестве домашнего и рабочего адреса любые другие случайные места.

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Эти документы являются частью иска, поданного генеральной прокуратурой штата Аризона, США в прошлом году. Прокурор обвинил компанию в незаконном сборе данных о местоположении пользователей смартфонов даже после того, как они отказались от отслеживания.