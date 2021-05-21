Талоны в МФЦ теперь доступны в смартфонах жителям Ленобласти

Новый сервис позволяет отслеживать очередь удаленно в смартфоне.
Для этого клиентам необходимо отсканировать QR-код при входе в МФЦ, либо рядом с терминалом, перейти на сайт, выбрать услугу и получить электронный талон на свой гаджет.
Сегодня таким сервисом уже можно воспользоваться в центрах «Мои документы» в районах «желтой» и «зеленой» зон. В планах распространить технологию на все филиалы МФЦ, а также через сайт mfc47.ru.
Напомним, обязательная предварительная запись для получения большинства услуг для посещения МФЦ нужна в Выборгском, Гатчинском, Тихвинском, Кировском районах. Все остальные центры работают в свободном режиме.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.
Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.
Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС.