Андрей Белоусов считает, что проблему бедности в России можно решить выплатой пособий

Первый вице-премьер считает, что пособия нужно вводить для россиян, оказавшихся в тяжелом финансовом положении.

По мнению первого вице-премьера России Андрея Белоусова, проблему бедности в стране можно решить с помощью пособий для граждан, оказавшихся в наиболее уязвимом финансовом положении.

Кроме того, Белоусов считает, что договоренности с бизнесом о ценах на продукты помогли сдержать их рост даже по истечению достигнутых соглашений. Об этом вице-премьер заявил в эфире телеканала РБК.

Андрей Белоусов считает, что финансовая поддержка населения в период кризисного времени не повлияла на общую инфляцию в России.