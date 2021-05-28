Стало известно, когда начнется прием заявлений на выплату 10 тысяч на детей

О текущих планах сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля. Точная дата будет определена, когда у нас, собственно, выйдет постановление», – рассказала Ольга Баталина

Заявки будут приниматься до 1 ноября 2021 года. Сами выплаты будут производиться начиная с августа. Точной даты также пока нет.

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