В Ленобласти снизилось количество выявленных фальшивых купюр

В первом квартале 2021 года в банковской системе Ленинградской области выявлено и изъято из обращения 88 поддельных банкнот Банка России.

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Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Подавляющее большинство подделок – купюры в 5000 рублей. Их доля в общем объеме фальшивок составила более 86%.

Остальные 14% приходятся на купюры номиналом 1000 рублей. Из обращения также изъяты две поддельные иностранные банкноты номиналом $100 и $10.