Названы кандидаты в депутаты Государственной Думы от Ленобласти

По данным на 31 мая, в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие 216 915 жителей Ленобласти, что составляет 15,83% от общего числа избирателей.

Жители Ленобласти выбрали кандидатов на сентябрьские выборы в Государственную Думу:

По списку — председатель центрального штаба «Волонтеров Победы» Амельченкова О. Н. — ее кандидатуру поддержали более 171,4 тыс. избирателей (79,02%(.

По Всеволожскому одномандатному избирательному округу №111 была выбрана действующий депутат Госдумы Журова С. С. — 61,7 тыс. голосов (71,62%(.

По Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112 — действующий депутат Госдумы Яхнюк С. В. — 50,7 тысяч голосов (79,13%).

По Волховскому одномандатному избирательному округу №113 – депутат Госдумы Петров С. В. — 54,3 тысячи избирателей (81,56%).

Результаты предварительного голосования для выдвижения кандидатов в депутаты ЗакС Ленобласти будут известны позднее.

Напомним, что голосование в Ленобласти проводилось с 24 по 31 мая в смешанной форме – офлайн и дистанционно. 31 мая очное голосование проходило на 222 счетных участках Ленобласти.