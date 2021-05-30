Это данные на 20:00

В это воскресенье, 30 мая, жители выбирают достойных кандидатов на сентябрьские выборы в Государственную думу и Законодательное собрание Ленобласти.

Явка на 20:00 на счетных участках праймериз «Единой России» – 175 522 человека, что составляет 12,81 % от общего числа избирателей.

Очное голосование проходило на 222 счетных участках Ленинградской области. Региональный оргкомитет подведет итоги процедуры в Заксобрание – 31 мая. Чуть позже, 2 июня, федеральный оргкомитет огласит итоги по Госдуме.