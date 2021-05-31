Под Приозерском мужчина избил пенсионера за замечание, в ответ пострадавший расстрелял его машину

В полицию 29 мая в полицию поступило сообщение о том, что у кафе в поселке Громово-1 Приозерского район неизвестный пожилой мужчина выстрелил из травматического пистолета в стекло автомобиля Mitsubishi Outlander.

В ходе проверки выяснилось, что у кафе 58-летний пенсионер сделал замечание 45-летнему неработающему мужчине за непристойное поведение на улице, тот в ответ избил его. Тогда пенсионер выстрелил несколько раз из “травмата” в сторону машины, в салоне которой к тому моменту уже сидел обидчик, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Позже пожилой мужчина обратился в больницу, где ему оказали необходимую медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Травматический пистолет изъят.