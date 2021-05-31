Такси протаранило барьер у развязки КАД с Новосельем, водитель погиб

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 31 мая, на 85 км внутреннего участка КАД, рядом с поселком Новоселье Ломоносовского район Ленобласти.

По предварительным данным, машина одного из городских сервисов такси въехала в барьер на развязке с Красносельским шоссе, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». Водитель вылетел на проезжую часть и погиб. 

Данные водителя и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в лобовом ДТП на трассе «Кола» погибла семья – ребенок, мать и отец.

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