Такси протаранило барьер у развязки КАД с Новосельем, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 31 мая, на 85 км внутреннего участка КАД, рядом с поселком Новоселье Ломоносовского район Ленобласти.

По предварительным данным, машина одного из городских сервисов такси въехала в барьер на развязке с Красносельским шоссе, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». Водитель вылетел на проезжую часть и погиб.

Данные водителя и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в лобовом ДТП на трассе «Кола» погибла семья – ребенок, мать и отец.