Новый театральный фестиваль пройдет в Выборге

В Ленинградской области впервые состоится театральный фестиваль «Культурный Выборг. Адаптация». Мероприятие будет проходить 12-14 июня в Выборгском замке и библиотеке Алвара Аалто.

Цель фестиваля – адаптация театрального искусства и привлечение внимания к культурной жизни гостей и жителей Ленинградской области. Программа мероприятия сформирована художественным руководителем и директором Театра «На Литейном» Сергеем Морозовым. В программе учитываются особенности ландшафта города Выборга.

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Программа нового фестиваля включает в себя драматургические чтения, а также адаптированные спектакли Театра «На Литейном» для взрослой и детской аудитории. Фестиваль может стать ежегодным и проводиться в разных населенных пунктах.