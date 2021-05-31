Проект посвятят жизни и труду знаменитого финского художника-авангардиста, писателя и философа Алексантери Ахола-Вало.

Ленобласть и Финляндия представят на мероприятии совместный культурный проект, который посвятят жизни и труду знаменитого финского художника-авангардиста, писателя и философа Алексантери Ахола-Вало. В проект включат репродукции графических работ Ахола-Вало, а также мастер-классы и научно-практическую конференцию.

Ежегодный Российско-Финляндский культурный форум пройдет с 23 по 26 сентября в Рязани. Агалатовская школа искусств представит на мероприятии проект «Мудрая любовь». Главная цель форума — развитию «культуры на местах» и поощрение международных кросс-культурных проектов.