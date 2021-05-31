29 лагерей Ленобласти присоединились к программе кешбэка на детский отдых

В России 25 мая стартовала программа детского туристического кешбэка, в рамках которой родители смогут вернуть назад 50% от стоимости путевки в детские лагеря, но не более 20 тысяч рублей.

В Ленобласти к этой программе подключились уже 29 детских лагерей. С полным списком лагерей, участвующих в программе, можно ознакомиться на портале мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря». Всего в этом году на территории Ленобласти будут работать 510 детских лагерей.

Отправить ребенка в детский лагерь можно в течении лета, с возможностью вернуться до 15 сентября. Также возможен возврат денег за путевки, приобретенные до 25 мая 2021 через портал «Госуслуги» (будет доступно с 15 июня 2021 года).

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Подробности программы кешбэка на детский отдых можно узнать по телефону «горячей линии» 8(800)200-34-11. Также с 1 июня Роспотребнадзор Ленобласти запустит «горячую линию» по организации детского отдыха — специалисты ответят родителям на вопросы о качестве и безопасности представления детского отдыха.