Лихач не остановился по требованию инспекторов ДПС и промчался ещё 500 метров, после чего врезался в ограждение и чудом остался жив.

В Петербурге, вечером 30 мая, нарушитель на синем автомобиле Daewoo в ходе погони врезался в ограждения рядом с мостом Александра Невского. Происшествие попало на камеры видеозаписи.

Как видно по видео, водитель проигнорировал требование инспекторов об остановке и промчался дальше. Через 500 метров у проспекта Обуховской водитель не справился с управлением и влетел в ограждение, чудом оставшись в живых. Забор прошел в сантиметрах от головы нарушителя.

Источник: vk.com/dorinspb Источник: vk.com/dorinspb Источник: vk.com/dorinspb Источник: vk.com/dorinspb