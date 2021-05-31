Лихач не остановился по требованию инспекторов ДПС и промчался ещё 500 метров, после чего врезался в ограждение и чудом остался жив.
В Петербурге, вечером 30 мая, нарушитель на синем автомобиле Daewoo в ходе погони врезался в ограждения рядом с мостом Александра Невского. Происшествие попало на камеры видеозаписи.
Как видно по видео, водитель проигнорировал требование инспекторов об остановке и промчался дальше. Через 500 метров у проспекта Обуховской водитель не справился с управлением и влетел в ограждение, чудом оставшись в живых. Забор прошел в сантиметрах от головы нарушителя.
Источник: vk.com/dorinspb
Источник: vk.com/dorinspb
Источник: vk.com/dorinspb
Источник: vk.com/dorinspb
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