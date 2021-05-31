Уже 29 детских лагерей подключились к федеральной программе по возврату средств

Размер возмещения может составить до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Программа детского туристического кешбэка, в рамках которой родители смогут вернуть назад 50% от стоимости путевки в детские лагеря, стартовала 25 мая. стартовала 25 мая.

Список лагерей, участвующих в программе, размещен на портале мирпутешествий.рф в отдельном разделе — «Детские лагеря». За путевки, купленные до 25 мая, также предусмотрен возврат «Детского кэшбэка» с помощью портала «Госуслуги» с 15 июня.

«Мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска детского туристического кэшбэка. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», — уточнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Для всех, у кого есть вопросы по компенсации стоимости путевок в детские лагеря России, работает горячая линия +7 800 200 34 11. Напомним, программа кэшбэка на детский отдых будет действовать до 15 сентября. Всего этим летом в Ленобласти планируется открыть около 60 детских лагерей. Отдохнуть смогут более 2 000 детей.