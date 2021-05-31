В Ленобласти на один день запретят розничную продажу алкоголя в магазинах. Ограничение вводится 1 июня в связи с празднованием Дня защиты детей.

Запрет не затрагивает розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Ограничения действуют в рамках исполнения областного закона. Также запрещено будет продавать алкоголь 27 июня в День молодежи и 1 сентября в День знаний.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.

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