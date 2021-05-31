Флешмоб «Мы в ответе» стартовал в Ленобласти накануне дня защиты детей. Именно сейчас многие заводят животных, а ближе к осени бросают их на произвол судьбы.

В Ленобласти стартовал флешмоб «Мы в ответе». Организатором акции выступило Управление ветеринарии. Именно сейчас начинается дачный сезон, когда многие жители заводят домашних животных, а ближе к осени бросают их на произвол судьбы.

Участниками флешмоба в преддверии дня защиты детей стали сами дети. Они напомнили взрослым об ответственности за прирученных животных и о том, как страшно оставаться без дома. Посмотреть видеоролики можно по хэштегу в социальных сетях #МыВОтвете.