Праздничная программа состоится в субботу, 5 июня в 13.00. Детям до 16 вход бесплатный.

Музей-заповедник «Парк Монрепо» приглашает взрослых и детей на «Сиреневый день». Праздничную программу организуют для детей, их родителей, бабушек и дедушек. Начало 5 июня, в субботу, в 13.00 у Лесной сцены. Окончание программы в 17.00. Вход по входным билетам в парк (Детям до 16 бесплатно).

Для детей:

Квест-игра «Гуси-лебеди» (6+) от «Детского образцового театра кукол» Выборга, режиссер Вера Кузнецова. Сбор в 13.00.

Экскурсия-прогулка «Удивительная природа Монрепо» (6+). Сбор у Лесной сцены в 14.45

Мастер-классы по рисованию и аппликации от педагогов Дворца творчества Выборга. С 13.00 до 17.00.

Экологический мастер-класс из втор-материала «Даем вторую жизнь». С 13.00 до 17.00.

Конкурс костюма «Сиреневый образ» на самый тематический наряд праздника. Сбор претендентов в 15.40 у Лесной сцены

Интерактивная программа от Клоуна Клепы (Григорий Логвинюк). Начало 16.00.

Для взрослых и детей:

Мастер-класс «Сирень у вас дома» от садовника Смольного института Максима Лещинского – как правильно подготовить ветки к аранжировке, составить сиреневый букет, ухаживать за срезанными ветками. Начало в 13.00, 15.30.

Лекция-экскурсия «Топиарный сад» от главного хранителя парка Монрепо Марины Сметанкиной. Сбор группы у сцены в 14.00.

Сиреневая викторина от научного сотрудника Натальи Лисицы. Начало в 15.00.

Программа от «Гильдии парфюмеров» Санкт-Петербурга. Проводит президент «Гильдии парфюмеров» Чернышова Оксана: выставка ароматов с нотами сирени, мастер-класс по созданию сиреневого аромата, викторина «Узнай свой уровень обоняния», интерактивная парфюмерная презентация духов «Сиреневые истории».

Выставка «Французская сирень барона Николаи» из коллекции Ботанического сада Петра Великого. С 13.00 до 17.00

Сиреневая фотозона С 13.00 до 17.00