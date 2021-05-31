Станция метро «Нарвская» до середины августа будет работать по новому расписанию

Временные изменения связаны с капитальным ремонтом эскалатора.

Так, до 13 августа по рабочим дням с 8.10 до 9.15 часов вход в вестибюль будет закрыт, а с 16.40 до 19.00 вход будет ограничен. Указанные временные интервалы могут быть скорректированы из-за пассажиропотока, сообщает пресс-служба метрополитена.

Жителей и гостей Петербурга просят заранее планировать маршруты поездок и пользоваться наземным транспортом.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году «Ладожскую» закроют на ремонт. В настоящее время проект капитального ремонта проходит экспертизу.